La Fête de l'Iris attire 100.000 visiteurs à Bruxelles

Après deux ans d'absence pour cause de crise sanitaire, la Fête de l'Iris a fait le plein ce week-end à Bruxelles. Quelque 100.000 personnes ont en effet arpenté les rues de la Capitale à cette occasion.Samedi soir, l'Electro Night a notamment réuni 15.000 fêtards qui ont pu danser sur les sets de dj's Kungs, Calumny, Todiefor et Jérémie Charlier. Durant la journée, les curieux avaient également pu découvrir les institutions européennes ou encore les Cités jardins. Dimanche, le parc de Bruxelles a accueilli différents villages thématiques qui ont également attiré du monde, tout comme le parlement bruxellois où étaient organisés des concerts et des animations. (Belga)