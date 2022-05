La fin de la Seconde Guerre mondiale commémorée sur la tombe du soldat inconnu à Bruxelles

La fin de la Seconde Guerre mondiale a été commémorée dimanche devant la tombe du soldat inconnu située au pied de la colonne du Congrès à Bruxelles, en présence de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et de la présidente de la Chambre des députés Éliane Tillieux. L'armée allemande a capitulé il y a exactement 77 ans.Plusieurs ambassadeurs étrangers, un représentant du Roi et des responsables politiques étaient également présents à la cérémonie. La Musique royale de la marine a participé à la commémoration tandis que les forces armées étaient représentées par le bataillon du Régiment Carabiniers Prince Baudouin - Grenadiers de Bourg-Léopold. Deux jeunes soldats ont pris la parole lors de la cérémonie. Des fleurs ont été déposées sur la tombe du soldat inconnu et une minute de silence a été observée. (Belga)