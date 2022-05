Météo - Le soleil restera présent en début de semaine

Le temps sera sec et ensoleillé sur une grande partie du territoire dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des nuages cumuliformes se développeront toutefois sur la Wallonie et pourraient donner lieu à des averses localisées sur la province du Luxembourg. En Flandre, le ciel restera souvent serein avec, en fin de journée, quelques nuages sur la Flandre occidentale. Les maxima atteindront 15 ou 16 degrés en Hautes-Fagnes, 19 ou 20 degrés dans le centre du pays et seront voisins de 21 degrés en Lorraine belge ainsi que localement dans le Hainaut. Le vent sera modéré de secteur nord-est, et modéré à assez fort de secteur nord-nord-est à la Côte.Ce soir, le ciel se dégagera sur la plupart des régions et quelques champs nuageux pourraient dériver sur le centre ainsi que le sud-est du pays dans le courant de la nuit. Les minima seront généralement compris entre 6 et 10 degrés. Lundi, le temps restera sec et ensoleillé. Des nuages cumuliformes se formeront cependant dans les terres l'après-midi et, en fin de journée, des nuages d'altitude voileront progressivement le soleil sur l'ouest du pays. Il fera sensiblement plus chaud que les jours précédents, avec des maxima de 20 ou 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'au littoral, à 24 ou 25 degrés dans le centre. Mardi, l'IRM prévoit encore de régulières périodes ensoleillées avant le passage d'une perturbation affaiblie qui conduira à temporairement plus de nuages moyens et élevés. Il fera chaud pour la saison avec des maxima de 21 degrés en Hautes-Fagnes à 26 degrés en Campine. (Belga)