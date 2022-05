NBA - Milwaukee et Golden State reprennent la main

Milwaukee, face à Boston (103-101), et Golden State, contre Memphis (142-112) ont tous les deux repris l'avantage (2-1) dans leur série des demi-finales de conférence des playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, samedi.

Dans une troisième manche très disputée face à Boston, les Bucks ont failli gâcher une avance de 13 points construite dans le troisième quart-temps. Dans le dernier acte, les champions en titre ont pu compter sur Giannis Antetokounmpo (42 points, 12 rebonds et 8 assists) et Jrue Holiday (25 points) pour contenir le retour des Celtics (103-101). Du côté de Boston, Jayson Tatum a vécu une soirée compliquée face à la défense des Bucks avec seulement 10 points à 4/19 au tir, loin des 27 points de son équipier Jaylen Brown. La quatrième manche est prévue lundi à Milwaukee. À l'Ouest, Golden State a fait parler la poudre pour reprendre les commandes face à Memphis. Grâce à une réussite insolente au tir, les Warriors ont planté 142 points pour faire plier les jeunes Grizzlies qui ont perdu Ja Morant (34 points) sur blessure en fin de rencontre. La franchise californienne a pu se reposer sur ses 'Splash Brothers' Stephen Curry (30 points) et Klay Thompson (21 points) tandis que Jordan Poole a ajouté 27 points en sortie de banc. La quatrième manche aura lieu lundi à San Francisco. (Belga)