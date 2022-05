Quatre Jours de Dunkerque - Gerben Thijssen voulait "absolument gagner"

Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) a enlevé sa 1e victoire professionnelle en remportant la 6e et dernière étape des Quatre Jours de Dunkerque dimanche. Il avait déjà coché cette étape vendredi, après sa 3e place dans la 4e étape derrière Lionel Taminaux et Stanislaw Aniolkowski.

"Cela m'ennuyait d'être le plus fort dans deux sprints massifs sans les remporter", déclare Gerben Thijssen. "La troisième fois devait être la bonne. Je voulais prendre une revanche, même si mes jambes n'étaient pas si bonnes. Une fois dans le dernier tour, j'ai absolument voulu gagner, et je l'ai fait. Cette première victoire, je l'ai bien sûr obtenue grâce au soutien de mes équipiers". "Cela fait environ deux ans et demi que je n'avais plus gagné", poursuit Thijssen. "J'ai gagné pas mal de courses chez les espoirs, mais c'est autre chose chez les pros. J'ai remporté une kermesse, mais ça n'a rien de comparable avec une victoire aux Quatre Jours de Dunkerque. C'est un rêve qui se réalise. J'espère que cette victoire va me donner confiance pour l'avenir". (Belga)