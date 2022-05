Decathlon se lance dans la location de matériel sportif

La chaîne de magasins de sport Decathlon proposera à partir de ce lundi du matériel de sport en location. Le service sera disponible dans tout le pays.Dans un premier temps, la chaîne proposera des articles de vélo et de sports nautiques, de fitness, de camping, de randonnée et de sports d'hiver. La formule et l'offre seront élargies plus tard cette année. Les clients pourront louer le matériel pour un jour, une semaine, un mois ou trois mois. Le prix de la location varie selon les produits et représente 2 à 10% du prix d'achat. Les réservations se font en ligne. (Belga)