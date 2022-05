Dix tonnes d'appareils usagés collectés lors de la tournée du Café Recupel

Le Café Recupel, qui propose de déposer ses vieux appareils électro pour la réutilisation ou le recyclage contre une boisson ou un encas, a collecté 10 tonnes de matériel lors de sa tournée dans plusieurs villes de Belgique, annonce lundi l'ASBL.

Près de 2.000 personnes se sont rendues au café Recupel organisé ces dernières semaines à Mons, Hasselt, Namur, Malines ou encore Courtrai. Pour la première fois, les organisateurs avaient également prévu un service de vélo-cargo pour permettre aux habitants des environs de se séparer de leurs petits appareils s'ils n'étaient pas en mesure de se déplacer jusqu'au point de collecte. Lors de l'événement, un coin dédié à la réparation avait également été mis en place afin de bénéficier d'un diagnostic et d'une réparation sur son appareil. Au total, 150 appareils ont été examinés et un tiers a pu être réparé immédiatement sur place. "Le Café Recupel offre une chance unique d'aller à la rencontre des gens, et d'expliquer pourquoi il est si important de donner une nouvelle vie aux appareils électro", explique Eric Dewaet, CEO de Recupel. "Il y a encore des dizaines de millions d'appareils inutilisés qui prennent la poussière dans nos foyers. Ceux-ci ne se 'bonifient' pas avec le temps, que du contraire." L'année dernière, l'ASBL a récupéré 128.467 tonnes d'appareils électroménagers usagés dans ses différents points de collecte, un record. (Belga)