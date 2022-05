EuroMillions Volley League - Menin attire le joueur de Roulers Arno Van de Velde

Arno Van de Velde quitte l'équipe de Roulers qui vient de remporter le titre national de l'EuroMillions Volley League. Il évoluera la saison prochaine à Menin, finaliste malheureux, a annoncé lundi son nouvel employeur.

Le milieu de 26 ans a signé un contrat de deux ans. Van de Velde a achevé sa deuxième période à Roulers. Après une première de 2012 à 2019 et une saison à Sète en France puis une autre à Friedrichshafen en Allemagne, il était revenu au début de la saison à Roulers. Menin a aussi annoncé que Lou Kindt a prolongé son contrat d'un an. Les jeunes Simon Plaskie et Seppe Rotty rejoignent eux Roulers. (Belga)