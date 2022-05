Invasion de l'Ukraine - Comme les autres Régions, Bruxelles devrait accueillir moins de réfugiés que prévu

Comme l'ensemble du pays, Bruxelles devrait accueillir moins de réfugiés ukrainiens qu'estimé initialement, a indiqué lundi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.Initialement, on tablait sur l'arrivée de 200.000 réfugiés en Belgique. Ce chiffre a été revu à la baisse, il y a une semaine, à hauteur de 78.000, a confirmé lundi le ministre-président bruxellois, interrogé en commission du Développement territorial par Pepijn Kennis (Agora). Etant donné que la répartition théorique initiale entre les différentes entités du pays misait sur une proportion de 10% à Bruxelles, ce ne seraient plus 20.000 mais 8.000 réfugiés que Bruxelles accueillerait, a dit en substance M. Vervoort. Mais on constate, jusqu'ici que cette proportion est théorique, a-t-il également répété. Ce sont 30% et non 10% des Ukrainiens arrivant en Belgique qui restent à Bruxelles où leur premier accueil est organisé. Actuellement, la Région bruxelloise est à la recherche d'une capacité d'accueil collective de 10.000 personnes. Elle a lancé un appel à cet effet tant en direction du secteur privé que du secteur public, a rappelé le ministre-président bruxellois. (Belga)