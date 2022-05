Perturbations attendues vendredi chez De Lijn en raison d'actions syndicales

La société de transport publique flamande, De Lijn, a annoncé lundi des perturbations au niveau du trafic des trams et des bus dans toute la Flandre vendredi en raison d'une journée d'action provinciale organisée en front commun des syndicats de Hasselt et de Courtrai. Des précisions sont attendues mercredi sur l'ampleur des perturbations.La journée d'action des syndicats ACV (CSC) , ABVV (FGTB) et ACLVB (CGSLB) n'est pas dirigée contre l'entreprise de transport flamande De Lijn, dit-elle, mais constitue un signal au gouvernement concernant le pouvoir d'achat et la loi de 1996 sur la norme salariale. Cette loi met un frein aux augmentations salariales afin de protéger la position concurrentielle des entreprises belges par rapport aux pays voisins, mais les syndicats souhaitent que la loi actuelle soit réformée. (Belga)