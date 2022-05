Pub pour les paris: les Engagés veulent étendre l'interdiction à la Loterie

Les Engagés estiment que la protection des consommateurs doit primer dans le débat sur l'interdiction de la publicité pour les paris. A leurs yeux, la mesure pourrait même être étendue à la Loterie nationale, a indiqué lundi la cheffe de groupe à la Chambre, Catherine Fonck.

Les centristes prennent de la sorte le contrepied du président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui a exprimé lundi son opposition au projet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), au nom de la protection du secteur sportif. "La mort du foot? Et si on pensait aussi aux gens!? Les jeux de hasard peuvent être une véritable drogue. Protégeons nos jeunes et nos moins jeunes. Et que le gouvernement fédéral applique aussi l'interdiction de pub pour la Loterie Nationale. Un devoir éthique", a dit Catherine Fonck sur Twitter. (Belga)