Alda Greoli conduit une mission électorale de la Francophonie au Liban

La députée régionale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles Alda Greoli (Les Engagés) s'est envolée pour le Liban où elle conduit une Mission électorale de la Francophonie (MEF) à l'occasion des élections législatives qui y auront lieu le 15 mai prochain.

Dans le cadre de cette mission, mise en place à l'invitation des autorités libanaises, la délégation rencontrera, jusqu'au 18 mai, les principaux acteurs et institutions impliqués dans la préparation et la conduite du processus électoral, les leaders des principaux partis politiques engagés dans la compétition électorale, les représentants de la société civile ainsi que les partenaires internationaux sur place, pour apprécier les conditions d'organisation du scrutin. La délégation se rendra dans certains centres de vote de Beyrouth, le jour du scrutin, et s'appuiera sur les observations d'organisations de la société civile, partenaires de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). A l'issue du processus électoral, ses constats et conclusions feront l'objet d'un rapport qui formulera des recommandations en vue de la consolidation du cadre et des pratiques électorales au Liban. (Belga)