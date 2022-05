Quelque 50.000 tonnes de PMC élargis sont traitées chaque année chez Val'Up à Ghlin

Le nouveau centre de tri pour les PMC élargis, Val'Up, a été inauguré mardi à Ghlin (Mons), en province de Hainaut. La nouvelle infrastructure va permettre de trier en continu quelque 50.000 tonnes par an d'emballages ménagers PMC élargis provenant de plus de deux millions de citoyens belges. Le site Val'Up est, en Wallonie, le plus grand centre de tri des déchets issus des sacs bleus. Il s'étend sur 1,05 ha et emploie 90 travailleurs.

"L'entreprise Val-Up est le fruit d'un partenariat innovant public-privé entre quatre partenaires", a indiqué Nathalie Halbot, directrice de l'entreprise. "Ces partenaires sont les intercommunales IDEA du Cœur du Hainaut et Ipalle de Wallonie-Picarde et du Sud-Hainaut, et deux acteurs privés spécialisés dans les services à l'environnement, les groupes Veolia et Vanheede." Les sacs de PMC élargis ont progressivement permis, depuis le début 2019, aux citoyens de déposer davantage d'emballages plastiques dans leur sac bleu, comme les barquettes, les pots de yaourt, les raviers, les films plastiques ; déchets qui se retrouvaient auparavant dans la poubelle ménagère classique. "Il y a 14 fractions de déchets dans le sac bleu. Une fois que ces déchets sont passés dans notre installation, ces fractions sont séparées, triées et puis pressées en gros ballots pour être transportées vers des entreprises de recyclage qui retransformeront les matières avant de les remettre sur le circuit économique". (Belga)