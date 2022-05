Incendie maîtrisé dans un restaurant à Anderlecht

Un incendie s'est déclaré mercredi vers 17h00 dans la cuisine d'un restaurant situé rue Jules Broeren à Anderlecht, a indiqué en soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.Le feu a débuté dans l'extracteur de fumée et les tuyaux d'extraction de la cuisine. Il s'est propagé dans le plancher en bois du dessus, au premier étage. La pièce concernée servait de lieu de stockage au restaurant. Les deuxième et troisième étages de l'immeuble étaient habités. Les occupants ont été évacués sans difficultés particulières. Ils ont pu regagner leurs logements une fois l'incendie éteint et les lieux ventilés. Les dégâts dans l'appartement, en principal dans la cuisine, sont relativement importants. Le gaz et l'électricité ont dû être coupés. Le restaurant devra rester fermé quelque temps. Walter Derieuw rappelle aux restaurateurs qu'il est important de nettoyer régulièrement l'extracteur et les tuyaux d'extraction, car les graisses qui s'y accumulent peuvent prendre feu. La cause de cet incendie reste cependant encore à déterminer. Il est d'origine accidentelle. (Belga)