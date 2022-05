Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine rejoue en amical pour la première fois depuis la guerre

L'équipe nationale ukrainienne, qui ne s'était plus rassemblée depuis le début du conflit sur son territoire fin février, a battu mercredi le Borussia Mönchengladbach 2-1, dans un match de charité organisé dans la ville rhénane au profit des victimes du conflit.

Les milliers de spectateurs présents ont brandi des drapeaux ukrainiens et se sont joints aux joueurs pour relayer un message de soutien au pays attaqué par la Russie le 24 février. L'intégralité de la recette doit être reversée à des associations d'aide aux civils ukrainiens. "Ce match est très important, pour notre équipe et pour notre pays", a dit l'ancien international ukrainien Andreiy Voronin, qui commentait la partie pour la chaîne allemande ProSieben: "Nous sentons que nous ne sommes pas seuls, le monde entier est derrière nous". Sportivement, cette reprise n'était pas sans intérêt pour l'Ukraine, même si plusieurs joueurs importants n'avaient pas été libérés par leurs clubs. Les Jaune et Bleu doivent encore jouer leur qualification pour le Mondial-2022 dans une demi-finale de barrage contre l'Ecosse le 1er juin, avant une éventuelle finale contre le Pays de Galles le 5 juin. Pour Mönchengladbach, il s'agissait d'envoyer un signal de solidarité concret: "Nous voulions offrir une plateforme au football ukrainien", a déclaré le président du club Stephan Schippers. (Belga)