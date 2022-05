Le jeu vidéo Fifa d'Electronic Arts va être rebaptisé EA Sports FC

Le célèbre jeu vidéo de simulation de football Fifa va être rebaptisé EA Sports FC, a annoncé mardi l'éditeur américain de jeux vidéos Electronic Arts, une décision qui marque la fin du partenariat avec la fédération internationale, sur fond de dissensions.

En octobre dernier, plusieurs médias avaient rapporté que la Fédération internationale de football amateur (Fifa), qui chapeaute les fédérations nationales de chaque pays membre, avait demandé que l'enveloppe allouée par EA pour l'utilisation de son nom soit relevée de 150 à 250 millions de dollars. Déjà insatisfaits du partenariat avant cette nouvelle demande, selon le New York Times, les dirigeants d'Electronic Arts ont décidé d'y renoncer et de changer le nom du jeu, pour l'édition 2024, le millésime 2023, qui sortira cet automne, conservant le nom Fifa. Malgré ce changement, EA a conservé ses accords avec l'ensemble des autres ligues et fédérations qui lui permettent de proposer de choisir parmi plus de 19.000 joueurs existants, a expliqué l'éditeur dans un communiqué publié mardi. L'éditeur a publié mardi un chiffre d'affaires total de 1,82 milliard de dollars pour ce trimestre, en hausse de 35%. Les commandes nettes, indicateur le plus suivi dans l'industrie des jeux vidéo, ont atteint 1,75 milliard de dollars, soit légèrement moins que les attentes des analystes. EA a dégagé un bénéfice net de 225 millions de dollar sur la période, assez sensiblement inférieur aux prévisions une fois rapporté par action. Malgré cette déception, l'action était en hausse de 1,24% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street. (Belga)