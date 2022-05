Les Belges à l'étranger - Chelsea, avec un but de Lukaku, a quasiment son ticket pour la Ligue des Champions

En s'imposant 0-3 à Leeds avec un but de Romelu Lukaku, Chelsea a quasiment en poche son ticket pour la Ligue des Champions. Les Blues, qui ont disputé 36 matches, comptent 70 points, 8 de plus que Tottenham (5e, 35 matches). Par contre, le maintien se complique pour Leeds (34 points, 18e), qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de David James (24e).

Chelsea a ouvert la marque sur sa première véritable offensive par Mason Mount (4e, 0-1). Leeds avait dur et l'exclusion de James (24e) ne lui a pas rendu la vie plus facile. Au bord la rupture, les visiteurs ont tenu bon malgré les nombreuses frappes adverses et notamment une reprise de la tête de Lukaku sur un centre de Reece James (34e). En seconde période, Chelsea a assuré grâce à Christian Pulisic (55e, 0-2) et Lukaku (83e, 0-3). Avec Timothy Castagne et Youri Tielemans, Leicester a remporté son match d'alignement de la 21e journée face au dernier du classement, Norwich (21 points). Les Foxes sont 10e (45 points). A Watford, Christian Kabasele a disputé l'intégralité de la rencontre d'alignement de la 30e journée face à Everton (0-0). Les Hornets (23 points, 19e) n'ont plus rien à espérer alors que les Toffees songent toujours au maintien (36 points, 16e). (Belga)