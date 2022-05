Les trains rouleront de nouveau dès mercredi matin entre Enghien et Grammont

Le trafic ferroviaire sur la ligne 123 entre Enghien et Grammont devrait être de nouveau opérationnel mercredi, a indiqué le gestionnaire de réseau Infrabel mardi soir. Les trains ne pouvaient plus circuler après une avarie de caténaire survenue dans l'après-midi.La caténaire s'était arrachée au passage d'un train, provoquant un départ de feu. Les équipes techniques d'Infrabel sont à pied d'œuvre en gare d'Enghien depuis l'évacuation du train impliqué, vers 20h30. Les travaux de réparation devraient s'achever vers 01h00 et les trains circuleront à nouveau normalement entre Grammont et Enghien dans les deux directions dès mercredi à l'aube, assure le gestionnaire du réseau. (Belga)