L'Etat américain de l'Arizona a exécuté un premier condamné à mort depuis 2014

Un Amérindien condamné à mort en 2008 pour le meurtre d'une étudiante 30 ans plus tôt a été exécuté mercredi en Arizona, un Etat qui n'avait plus procédé à une exécution depuis 2014.

Clarence Dixon, un membre de la nation Navajo âgé de 66 ans, a été déclaré mort à 10h30 locales (19h30 heure de Bruxelles) après avoir reçu une injection létale à la prison d'Etat de Florence, ont indiqué dans un communiqué les services pénitentiaires d'Arizona. En janvier 1978, il avait poignardé, étranglé et violé une jeune étudiante de 21 ans, Deana Bowdoin, à Tempe, quelques jours après avoir été déclaré non-coupable d'une agression en raison de son état psychologique. Condamné à la prison à vie pour une agression sexuelle en 1986, il avait été confondu grâce à des analyses ADN pour la mort de l'étudiante. "Je te verrai peut-être de l'autre côté Deana. Je ne te connais pas et je ne me rappelle pas de toi", a-t-il dit avant que la sentence soit appliquée, selon un témoin cité par la presse locale. Ses avocats avaient déposé de multiples recours, arguant que leur client, aveugle et souffrant de schizophrénie paranoïaque, ne comprenait pas pourquoi il avait été condamné à mort. M. Dixon "vit dans sa tête, il vit dans des réalités parallèles", a affirmé mardi son avocat Eric Zuckerman lors d'une audience devant une cour d'appel de San Francisco qui a rejeté son recours. La cour suprême des Etats-Unis a rejeté mercredi une ultime demande de suspension déposée quelques heures avant l'exécution. L'Arizona a renoué avec les exécutions par injection létale après 8 ans d'interruption, quand un détenu avait agonisé pendant deux heures, pris de convulsions après l'injection de 15 doses de produits létaux. (Belga)