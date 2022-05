Au moins un mort et 12 blessés dans un attentat à Karachi

Une personne a été tuée et douze autres blessées dans l'explosion d'une bombe à Karachi jeudi en fin de journée, selon la police, deux semaines après qu'un attentat suicide perpétré par un groupe séparatiste pakistanais a fait quatre morts dans la même ville.L'explosion s'est produite dans le quartier de Saddar à Karachi, la ville la plus peuplée du Pakistan, vers 23 heures jeudi soir. "Selon les premiers éléments de l'enquête, la bombe a été placée dans une moto", a déclaré Sajjad Khan, officier de la police locale. La cible de l'attaque n'a pas été immédiatement désignée. M. Khan a toutefois précisé qu'un véhicule des garde-côtes faisait partie des "plusieurs" véhicules endommagés dans l'attaque, tandis que la seule personne tuée était un "passant". Le mois dernier, une femme kamikaze a tué quatre personnes, dont trois ressortissants chinois, lors d'une attaque contre un minibus transportant le personnel d'un programme culturel de Pékin à l'université de Karachi. L'Armée de libération baloutche (BLA) - un groupe luttant pour l'indépendance de la province la plus grande et la plus pauvre du Pakistan - a revendiqué l'attentat du 26 avril. La Chine a réalisé d'importants investissements dans les domaines de l'énergie et des infrastructures au Baloutchistan dans le cadre d'un programme de 54 milliards de dollars connu sous le nom de Corridor économique Chine-Pakistan. Mais ce programme a placé les Chinois dans le viseur des indépendantistes baloutches, qui estiment que les habitants de la province ne reçoivent pas leur juste part des richesses tirées des ressources naturelles de la région. En janvier, des séparatistes baloutches ont tué trois personnes et en ont blessé 22 lors d'un attentat à la bombe dans la ville de Lahore. (Belga)