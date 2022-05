Coronavirus - Corée du Nord: Kim Jong Un ordonne un "confinement" dans tout le pays

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à des mesures de "confinement" à l'échelle nationale après que le pays a détecté son premier cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon la presse officielle jeudi.M. Kim "a appelé toutes les villes et tous les comtés du pays à confiner minutieusement leurs territoires et à organiser le travail et la production après avoir isolé chaque unité de travail, chaque unité de production et chaque unité d'habitation les unes des autres", afin de bloquer la propagation du "virus malveillant", a déclaré l'agence de presse officielle KCNA. (Belga)