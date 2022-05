Cuba: nouvelle explosion de gaz dans la vieille Havane, trois blessés

Trois personnes ont été blessés mercredi à l'aube par une explosion accidentelle au gaz dans la vieille Havane, à 800 mètres de l'hôtel Saratoga, quasiment détruit par le même genre d'explosion vendredi dernier, ont informé les autorités.Les blessés sont un homme et son fils, mineur, ainsi qu'un voisin, a expliqué Yamila Velazquez, responsable locale du quartier, à la télévision d'Etat. "Le père de l'enfant a allumé l'interrupteur et il y a eu une explosion. Le voisin a été blessé aux jambes et aux bras", a-t-elle indiqué. Cette nouvelle explosion survient cinq jours après celle, bien plus puissante, qui a soufflé l'emblématique hôtel Saratoga dans le même quartier, faisant au moins 44 morts et 54 blessés selon le dernier bilan provisoire. Les trois blessés ont été conduits à l'hôpital par des voisins et les pompiers ont coupé le gaz dans le quartier. "Il y a eu des dégâts dans le haut et l'arrière de l'immeuble, ainsi que dans la maison voisine", a précisé Mme Velazquez. A 800 mètres de là, les secouristes continuaient mercredi de fouiller les décombres de l'hôtel Saratoga, frappé par une explosion au moment où un camion-citerne le ravitaillait, et à quelques jours seulement de sa réouverture au public après deux ans de fermeture en raison de la pandémie et de travaux. (Belga)