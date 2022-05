Eurovision 2022: deuxième demi-finale, avec la Belgique

Paillettes, couleurs flashy et costumes kitsch... ce jeudi soir, place à la deuxième demi-finale du concours Eurovision de la chanson organisé à Turin, en Italie, avec l'entrée en scène de la Belgique.

Notre plat pays sera représenté par Jérémie Makiese, gagnant de la saison 9 de The Voice Belgique. Le jeune chanteur, né à Anvers dans une famille de musiciens, défendra son titre "Miss You", une ballade aux sonorités pop, soul mâtinée d'un brin de hip-hop, en 16e position. Face à lui 17 concurrents donneront tout pour briller sur la scène du Pala Olimpico. Il s'agit de la Finlande, Israël, la Serbie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, Malte, Saint-Marin, l'Australie, Chypre, l'Irlande, la Macédoine du Nord, l'Estonie, la Roumanie, la Pologne, le Monténégro, la Suède et la République tchèque. Le concours Eurovision de la chanson est organisé par l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui rassemble les radiodiffuseurs publics européens. Pour participer, chaque pays doit présenter une chanson, inédite et de trois minutes maximum, interprétée en direct par un maximum de six personnes. La Belgique n'a gagné qu'une seule fois, grâce à Sandra Kim et son "J'aime la vie" en 1986. Cette année, les pronostics placent l'Ukraine en tête du concours; une position qui sonnerait comme un symbole, à l'heure où le pays se retrouve sous le feu des bombardements russes. En tout cas, l'Ukraine s'est déjà qualifiée lors de la première demi-finale mardi, tout comme la Suisse, l'Arménie, l'Islande, la Lituanie, le Portugal, la Norvège, la Grèce, la Moldavie et les Pays-Bas. Reste à voir si les votes du public et des jurys professionnels donneront raison aux bookmakers. La grande soirée finale est programmée le samedi 14 mai. (Belga)