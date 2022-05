Invasion de l'Ukraine - Kiev propose à la Russie un échange pour sauver ses soldats dans l'aciérie de Marioupol

L'Ukraine a proposé, mercredi, un accord d'échange à l'armée russe dans le but de sauver les derniers soldats et civils retranchés dans l'aciérie Azovstal, dans la ville portuaire assiégée de Marioupol."Nous évacuerons nos blessés graves via un couloir humanitaire", a déclaré la vice-Première ministre chargée des Territoires occupés, Irina Vereshuk. Dans le même temps, l'armée ukrainienne libèrerait des prisonniers de guerre russes. Les négociations sont toujours en cours et aucun accord n'a encore été conclu. Plusieurs rapports ont fait état d'un état physique dégradé des soldats ukrainiens blessés dans l'aciérie ces derniers jours. Selon les médecins, il y a une grave pénurie de médicaments. L'aciérie d'Azovstal est le dernier bastion de la défense ukrainienne dans la ville portuaire de Marioupol, lourdement assiégée depuis plusieurs semaines. L'armée russe exige que les Ukrainiens se rendent, ce que ces derniers refusent. (Belga)