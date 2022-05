Les Belges à l'étranger - La Real Sociedad et Adnan Januzaj, buteur, gagnent et s'assurent une place en Europe

La Real Sociedad et Adnan Januzaj ont renoué avec la victoire jeudi soir en s'imposant 3-0 contre Cadix pour le compte de la 36e journée de Liga. Le Diable Rouge a inscrit le deuxième but des siens sur penalty. Ce succès permet aux Basques de conforter leur sixième place avec 59 points et de valider leur ticket européen pour la saison prochaine.

Le Diable Rouge était présent au coup d'envoi et a disputé 78 minutes avant d'être remplacé par Portu. Ses coéquipiers prenaient l'avantage grâce à l'ancien Gantois Alexander Sorloth peu après le quart d'heure (19e, 1-0). En seconde période, Januzaj inscrivait son nom au marquoir à la 53e sur penalty (2-0), sa troisième réalisation de la saison. Son remplaçant l'imitait dans les arrêts de jeu et marquait également sur penalty (90+6, 3-0). Avec ce score, les joueurs de Saint-Sébastien validaient leur qualification européenne à deux rencontres de la fin. La Real Sociedad restait sur une série de quatre matches sans victoire (deux revers et deux partages), dont une défaite 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge Levante le 6 mai dernier. Adnan Januzaj et les siens n'avaient plus connu la victoire depuis le 10 avril (1-2 à Elche). (Belga)