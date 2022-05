Open de Belgique - Soudal Open: classement après le 1er tour

Classement après le premier tour de l'Open de Belgique de golf (2 millions de dollars), disputé jeudi sur le parcours de Rinkven à Schilde:1. Sam Horsfield (Ang) 65 -6, Dale Whitnell (Ang) 65, Callum Schinkwin (65); 4. Jeff Winther (Dan) 66, Adrian Meronk (Pol) 66, Nacho Elvira (Esp) 66, Paul Yannik (All) 66, Alexander Björk (Suè) 66, Alvaro Quiros (Esp) 66; 10. Paul Waring (Ang) 67, Ewen Ferguson (Ang) 69, Oliver Bekker (AfS) 69, Gavin Green (Mal) 67; ..... 26. Thomas Pieters (Bel) 69, Charles Roeland (Bel) am. 69; 45. Kristof Ulenaers (Bel) 70; 67. Thomas Detry (Bel) 71, Guillaume Watremez (Bel) 71; 87. Nicolas Colsaerts (Bel) 72; 99. Louis Theys (Bel) am. 73; 113. Lars Buijs (Bel) 74, James Meyer de Beco (Bel) am. 74; 131. James Skeet (Bel) am. 75, Yente Van Doren (Bel) 75, Alan De Bondt (Bel) 75; 145. Christopher Mivis (Bel) 76, Jarno Tollenaere (Bel) am. 76 (Belga)