Un plan d'inclusion wallon pour renforcer le soutien à la communauté LGBTQIA+

Le gouvernement wallon a adopté un plan d'inclusion des personnes LGBTQIA+, révèlent SudInfo et la RTBF jeudi soir. Il s'agit du premier plan d'inclusion pour cette communauté dans laquelle on retrouve notamment les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres.

Ce programme d'actions s'articule autour de 16 mesures destinées à soutenir les personnes LGBTQIA+, encore trop souvent victimes de discriminations, de harcèlement, d'humiliations et de violences. Parmi ces mesures figurent notamment le refinancement des 7 maisons Arc-en-ciel et de leur fédération PRISME, une offre de soins spécifiques gratuits dans les maisons médicales, une offre d'accueil pour les personnes LGBTQIA + en rupture familiale ou sociale ou encore l'accès égalitaire au logement. Au total, ce sont 2,35 millions additionnels qui seront dégagés entre 2022 et 2024. Soit un triplement des moyens dédicacés au secteur. (Belga)