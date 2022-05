Une rectrice à l'Université de Liège

Anne-Sophie Nyssen (57 ans) a été élue à l'issue du second tour de l'élection rectorale à l'Université de Liège. En octobre prochain, elle deviendra la première rectrice de l'ULiège.A l'issue du second tour de l'élection rectorale qui s'est déroulé ces 10 et 11 mai à l'Université de Liège, Anne-Sophie Nyssen a été élue future rectrice avec 52,02 % des suffrages exprimés pondérés. Actuellement professeure ordinaire à la faculté de psychologie, de logopédie et des sciences de l'éducation ainsi que, depuis 2018, vice-rectrice en charge de l'enseignement et du bien-être, elle prendra ses fonctions le 1er octobre, succédant au Pr Pierre Wolper. Anne-Sophie Nyssen sera la 63e personnalité académique à exercer la fonction rectorale depuis la création de l'Université de Liège en 1817 mais surtout la première rectrice. Le dépouillement des votes du premier tour avait mis en évidence le fait que les voix en faveur d'Anne-Sophie Nyssen (44,98 %) étaient à peine supérieures à celles en faveur de Jean Winand (44,80 %) du côté du personnel enseignant, ses voix comptant pour 65 %. Le personnel scientifique, le personnel administratif; technique et ouvrier ainsi que les étudiant(e)s ont voté majoritairement pour Anne-Sophie Nyssen. Aucun des deux candidats n'ayant atteint la majorité absolue au premier tour, un second tour a été organisé. Jean Winand a obtenu 39,684 % des votes tandis qu'Anne-Sophie Nyssen a totalisé 52,024 % des voix. Quelque 8,292 % des votants n'ont donné leur voix à personne. L'ensemble de la communauté universitaire, soit environ 30.000 personne, a été invité à voter à nouveau. Les résultats ont indiqué qu'ils ont été un peu moins nombreux à voter. Cette fois, moins d'enseignants ont voté en faveur de Jean Winand tandis que le personnel scientifique, le personnel administratif, technique et ouvrier ainsi que les étudiant(e)s ont voté majoritairement en faveur d'Anne-Sophie Nyssen. (Belga)