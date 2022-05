WTA Karlsruhe - Le match d'Alison Van Uytvanck, interrompu par l'obscurité, se poursuivra vendredi

Le match entre Alison Van Uytvanck et l'Allemande Lena Friedsman (WTA 249), en huitièmes de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Karlsruhe, joué sur terre battue et d'une dotation de 115.000 dollars, a été interrompu dans le troisième set, jeudi en Allemagne.

La numéro 2 belge, 60e mondiale, qui est tête de série N.1 dans le Bade-Wurtemberg, avait perdu le premier set 6-7 (2/7) et remporté le suivant 7-6 (7/5). La rencontre a été suspendue à 1-0 pour Friedsam dans le troisième set. Elle se poursuivra vendredi comme deuxième match au programme sur le court central. La gagnante rencontrera en quarts de finale, programmé en fin de journée, la Hongroise Dalma Galfi (WTA 92/N.7), qui a battu la Chinoise Lin Zhu (WTA 99) 6-7 (5/7), 7-5, 6-1. La Grimbergeoise de 28 ans est encore en course dans le double qu'elle joue aux côtés de la Russe Yana Sizikova. A la suite du forfait de Greet Minnen, positive au covid-19, associée à la Slovaque Tereza Mihalikova, Van Uytvanck et Sizikova sont déjà qualifiées pour la finale, sans jouer. Une troisième Belge est présente à Karlsruhe, la spécialiste de double Kimberley Zimmermann. La Bruxelloise compose avec la Polonaise Katarzyna Piter la première tête de série. Elle disputera elle aussi vendredi une demi-finale face à l'Egyptienne Mayar Sherif et la Hongroise Panna Udvardy. (Belga)