Boris Johnson attendu lundi en Irlande du Nord en pleine crise politique

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est attendu lundi en Irlande du Nord, plongée dans une paralysie politique sur fond de litige au sujet des dispositions post-Brexit, a annoncé vendredi la cheffe du parti Sinn Fein dans la province britannique.

"J'ai parlé avec Boris Johnson lui-même. Il sera là lundi, j'ai l'intention de lui dire directement qu'il doit arrêter de se soumettre aux exigences du (parti unioniste) DUP", a déclaré Michelle O'Neill, après que le DUP a fait échouer le processus de désignation du président de l'Assemblée locale. Le parti unioniste DUP a indiqué vendredi qu'il bloquerait vendredi le fonctionnement de la nouvelle Assemblée nord-irlandaise en raison des dispositions post-Brexit dans la province britannique, amplifiant la paralysie politique après la victoire historique du Sinn Fein la semaine dernière. Le DUP vise, notamment, les contrôles douaniers post-Brexit prévus dans le protocole négocié par Londres lors du divorce avec l'Union européenne. Invoquant les tensions politiques dans la province et des perturbations dans les échanges commerciaux, le gouvernement britannique veut renégocier en profondeur le protocole signé au moment de sa sortie de l'UE, tandis que Bruxelles se dit seulement prêt à des aménagements. Il a menacé jeudi d'agir unilatéralement pour outrepasser le protocole, possiblement dès la semaine prochaine, une position inacceptable pour Bruxelles qui pourrait déclencher de sévères représailles commerciales. En maintenant l'Irlande du Nord dans le marché unique et l'union douanière européenne, le protocole vise à préserver la paix en évitant le retour d'une frontière physique entre la province britannique et la République d'Irlande, membre de l'UE. (Belga)