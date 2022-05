Coronavirus - Corée du Nord: six morts de "fièvre", 187.000 personnes isolées

Six personnes victimes de "fièvre" sont mortes en Corée du Nord, dont une testée positive au Covid-19, a annoncé vendredi le média d'Etat KCNA, au lendemain de la révélation du premier cas officiel de coronavirus dans le pays."Une fièvre dont la cause n'a pu être identifiée s'est propagée de manière explosive dans tout le pays à partir de la fin avril", et "six personnes sont décédées (l'une d'entre elles a été testée positive au sous-variant BA.2 d'Omicron)", a détaillé l'agence de presse officielle KCNA. Plus de 187.000 personnes ayant de la fièvre sont "isolées et soignées" a également indiqué KCNA. "Une fièvre dont la cause n'a pu être identifiée s'est propagée de manière explosive dans tout le pays à partir de la fin avril", a ajouté l'agence. (Belga)