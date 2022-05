Il faudra se lever tôt pour observer l'éclipse lunaire de ce lundi 16 mai

Une éclipse lunaire aura lieu lundi prochain, le 16 mai, aux petites heures. Ce sera une éclipse totale, la première de 2022, la seconde ayant lieu le 8 novembre prochain. Ceux et celles qui voudront l'observer devront se lever tôt et ils pourront admirer ce phénomène astronomique durant environ une heure.

La Lune se trouvera donc dans l'ombre de notre planète dans la nuit du 15 au 16 mai. Ce spectacle rare qu'est l'éclipse de Lune survient lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. L'apparition d'une éclipse de Lune est un événement qui ne se produit qu'une à deux fois par an dans la voûte céleste. Elle sera totale, ce qui ne s'est pas produit en Europe depuis janvier 2019. Lundi, l'éclipse totale se déroulera entre 5H29 et 6H54, "85 minutes où notre satellite se teintera d'une belle couleur rouge-orangé", comme le décrit le site du magazine français de vulgarisation scientifique Sciencepost. "On parle alors de 'Lune rouge', 'Lune rousse' ou 'Lune de sang'", ajoute Sciencepost, qui précise que depuis la France métropolitaine, et donc de la Belgique, "les lève-tôt pourront tout de même s'émerveiller de ce spectacle astronomique durant environ une heure car la Lune se couchera avant de se trouver entièrement dans la zone ombragée. La plus longue éclipse lunaire totale du siècle a eu lieu le 27 juillet 2018, d'environ 21h30 à 23h15. Une éclipse totale de la Lune d'une durée similaire n'est pas attendue avant l'année 2123. (Belga)