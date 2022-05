Les Belges à l'étranger - Le Real en met 6 à Levante et le relègue en D2, Benzema égale Raul

Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois dans les buts, s'est offert un large succès 6-0 face à Levante, jeudi, lors de la 36e journée du championnat d'Espagne de football. Auteur du deuxième but, Karim Benzema a égalé Raul comme deuxième meilleur buteur de l'histoire du club madrilène

Après le but d'ouverture de Ferland Mendy (13e), Benzema doublait la mise à la 19e minute. Le Français inscrivait son 323e but sous le maillot du Real, comme une légende du club, Raul. Seul Cristiano Ronaldo a fait mieux avec ses 451 réalisations. Benzema est le meilleur buteur de la Liga avec 27 buts. Après un troisième but marqué par Rodrygo (34e), Vinicius Junior entamait un festival: l'ailier brésilien signait un triplé (45e, 68e et 83e) pour fixer le score à 6-0. Déjà assuré du titre, le Real porte son total à 84 points, 12 de plus que le FC Barcelone, et engrange de la confiance en vue de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool le 28 mai. Cette défaite condamne à la relégation en D2 Levante, lanterne rouge avec 29 points, 6 de moins que le premier sauvé, Cadix, qui a l'avantage dans les confrontations directes. Le club basé à Valence évoluait en Liga depuis 2017. (Belga)