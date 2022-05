Pérou: un séisme de magnitude 5,5 secoue Lima

Un séisme d'une magnitude de 5,5 a secoué Lima et ses environs jeudi, provoquant la panique chez les habitants, a rapporté le Centre sismologique national du Pérou qui n'a rapporté pour l'heure ni dégâts ni victimes.La secousse a été enregistrée à 16H55 locales (21H55 GMT). L'épicentre a été localisé à 30 km à l'ouest de Chilca, une ville côtière située à 70 km au sud de Lima, à une profondeur de 49 km, a précisé le Centre sismologique. "Un tremblement de terre de magnitude 5,5 s'est produit à 30 km à l'ouest de Chilca (...) A Lima, la population l'a fortement ressenti. Aucun dommage n'a été signalé pour le moment. La surveillance se poursuit dans les zones vulnérables", a indiqué la Protection civile sur Twitter. Dans plusieurs quartiers de la capitale péruvienne, les gens sont descendus dans la rue par précaution, y compris les parlementaires qui assistaient à une session au Parlement, selon des images diffusées par des chaînes de télévision locales. Le Pérou est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone d'activité sismique importante le long de la côte ouest du continent américain. Le 7 janvier, un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé Lima et des villes voisines, blessant neuf personnes et endommageant plusieurs maisons. (Belga)