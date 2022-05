Pour la première fois, une femme va arbitrer une finale messieurs dans le monde arabe

L'arbitre marocaine Bouchra Karboubi va devenir la première femme du monde arabe à tenir le sifflet dans une finale de compétition masculine, à l'occasion de la Coupe du Maroc de football samedi.La fédération royale marocaine de football (FRMF) a en effet annoncé dans un communiqué publié vendredi par les médias la désignation de Mme Karboubi, une policière, pour diriger la finale de la Coupe du Trône entre l'AS FAR, le club des Forces armées marocaines, au Moghreb Atletico de Tetouan (MAT) samedi à Agadir. Il s'agit d'une "première" au Maroc au niveau d'une finale, selon la FRMF, mais également dans le monde arabe. Désignée arbitre internationale en 2016, l'agent de police de 34 ans était déjà devenue la première femme marocaine au sifflet dans un match de première division du championnat professionnel masculin. Plus récemment, elle a fait partie de la cellule de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors de la récente finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 entre le Sénégal et l'Égypte. Plusieurs femmes arbitres se sont fait une place dans le football masculin ces dernières années. Ainsi Stéphanie Frappart est devenue samedi dernier la première femme à arbitrer une finale de Coupe de France. (Belga)