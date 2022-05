Tour de Hongrie - 3e étape: les classements

Les classements du Tour de Hongrie (2.1) après la troisième étape courue vendredi sur 154 km entre Sarospatak et Nyiregyhaza:

Classement de l'étape: 1. Fabio Jakobsen (P-B/Quick-Step Alpha Vinyl) in 3u25:55 2. Rudy Barbier (Fra) z.t. 3. Sasha Weemaes 4. David Dekker (P-B); 5. Max Kanter (All); 6. Matthew Walls (G-B); 7. Simon Dehairs; 8. Marius Mayrhofer (All); 9. Iuri Leitao (Por); 10. David Martin (Esp) ... 16. Jens Reynders; 30. Toon Vandebosch; 39. Sander De Pestel; 43. Aaron Van Poucke; 52. Tom Van Asbroeck; 65. Fabio Van den Bossche; 77. Stijn Steels; 86. Jimmy Janssens; 90. Rune Herregodts; 93. Kamiel Bonneu; 99. Tim Declercq; 101. Timo Kielich; 103. Stan Van Tricht; 120. Iljo Keisse 1:04 Classement général: 1. Fabio Jakobsen (P-B/Quick-Step Alpha Vinyl) in 11u59:41 2. Jens Reynders à 0:06 3. Rudy Barbier (Fra) 0:08 4. Elia Viviani (Ita) 0:11; 5. Sasha Weemaes 0:12; 6. Matthew Walls (G-B) 0:16; 7. Filippo Baroncini (Ita); 8. Marton Dina (Hon); 9. Krists Neilands (Let) 0:18; 10. Joey Rosskopf (USA); 11. Tom Van Asbroeck 0:19; 12. Aaron Van Poucke ... 16. Simon Dehairs 0:20; 32. Sander De Pestel; 34. Timo Kielich; 44. Toon Vandebosch; 51. Stan Van Tricht; 66. Jimmy Janssens; 69. Fabio Van den Bossche; 72. Tim Declercq; 75. Rune Herregodts; 76. Kamiel Bonneu; 87. Stijn Steels 3:14; 117. Iljo Keisse 14:37 (Belga)