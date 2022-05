Vingt-sept morts dans un incendie à New Delhi, selon les services de secours

Vingt-sept personnes sont mortes dans un incendie accidentel à New Delhi vendredi, ont annoncé les services de secours indiens.L'incendie s'est déclaré dans un immeuble commercial de quatre étages dans l'ouest de Delhi en fin d'après-midi. Environ 60 à 70 personnes ont été secourues dans le bâtiment, selon les médias locaux citant la police. "Le feu est désormais éteint. Le nombre total de morts est de 27. Les opérations de recherche sont en cours", a indiqué un responsable des pompiers à l'AFP. Plus de 40 personnes ont subi des brûlures et ont été hospitalisées, selon les médias. Les incendies sont fréquents en Inde en raison des mauvaises pratiques dans le secteur de la construction et du manque de respect des règles de sécurité. (Belga)