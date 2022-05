WTA Rome - 26e victoire de suite pour Iga Swiatek qui file en demi-finale, Ons Jabeur sur sa lancée

Iga Switaek a décroché une 26e victoire de rang sur le circuit mondial en remportant son quart de finale du tournoi WTA 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 2.527.250 dollars, vendredi en Italie.

La Polonaise, N.1 mondiale, s'est imposée en deux sets 7-6 (7/2), 6-0 face à la Canadienne Bianca Andreescu, 90e mondiale. Pour une place en finale, Switaek défiera la Bélarusse, sous bannière neutre, Aryna Sabalenka en demi-finale. Sabalenka, 8e mondiale et tête de série N.3, a eu besoin de trois sets 4-6, 6-3, 6-2 pour venir à bout de l'Américaine Amanda Anisimova, 32e mondiale. L'autre demi-finale mettra aux prises la Tunisienne Ons Jabeur, 7e mondiale et tête de série N.9, Jabeur, lauréate du tournoi WTA 1000 de Madrid la semaine dernière, a renversé la Grecque Maria Sakkari, 4e mondiale et tête de série N.4, en quarts de finale. Menée 6-1, 5-2, la Tunisienne a inversé la tendance pour s'imposer en trois sets 1-6, 7-5, 6-1. En demi-finale, Jabeur défiera la Russe, sous bannière neutre, Daria Kasatkina, 23e mondiale, qui s'est qualifiée après l'abandon de la Suissesse Jill Teichmann, 29e mondiale. Kasatkina menait 6-4, 3-2 lorsque son adversaire a abandonné. (Belga)