Eden Hazard sera du déplacement du Real Madrid à Cadiz, Thibaut Courtois mis au repos

Eden Hazard fait partie du groupe sélectionné par Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, pour le déplacement des Madrilènes à Cadiz, dimanche, dans le cadre de la 37e journée de Liga. Cela a été révélé samedi, en conférence de presse. Le capitaine des Diables rouges fera son retour dans la sélection alors que Thibaut Courtois, Karim Benzema et Vinicius Junior seront au repos, à deux semaines de la finale de la Ligue des Champions.

Le Real est déjà assuré du titre en Liga depuis la 34e journée de championnat. Le match contre Cadiz constitue une excellente opportunité pour Hazard de faire son retour alors que sa dernière apparition pour les Merengues remonte au 19 février dernier. À la suite de problèmes chroniques, il avait subi une opération fin mars pour se faire retirer une plaque posée un an plus tôt dans sa cheville. Eden Hazard peut espérer bénéficier de temps de jeu contre Cadiz. "Nous avons joué beaucoup de matchs cette saison", a expliqué Ancelotti. "Je pense donc qu'Hazard aura des minutes. Après tout, nous devons faire tourner. S'il sera titulaire? C'est une autre affaire", a néanmoins tempéré le technicien italien. Il a également été question, pendant la conférence de presse, de l'avenir d'Hazard à Madrid. L'ailier dispose d'un contrat courant jusque mi-2024. "Nous n'avons pas discuté de son avenir, parce que son plan est très clair: il veut rester au club pour y montrer ses qualités", a déclaré Carlo Ancelotti. Sur 22 matchs, Hazard n'a disputé que 877 minutes pour le Real cette saison, inscrivant 1 but et donnant 2 assists. Parti de Chelsea à l'été 2019 pour 115 millions d'euros, Eden Hazard doit encore justifier l'indemnité déboursée par le Real Madrid ainsi que son salaire, évalué à 15 millions d'euros par saison par Marca. (Belga)