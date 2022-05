La Néerlandaise Demi Vollering gagne la 2e étape et conforte son maillot jaune de leader

Déjà victorieuse la veille, Demi Vollering (SD Worx) a remporté la 2e étape du Tour du Pays basque féminin (WorldTour), samedi, à Mallabia sur 117.9km. La Néerlandaise conforte son maillot jaune de leader au classement général.

Dans un final avec cinq coureuses, Vollering a contré la tentative de la Néerlandaise Paulien Rooijakkers (Canyon//SRAM Racing) pour s'imposer dans une arrivée en bosse devant la Canadienne Olivia Bari (Valcar - Travel & Service)2e, et l'Italienne Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), 3e. Rooijakkers est 4e et la Française Juliette Labous, qui vient de prolonger pour deux saisons chez DSM, complète le top 5. Une échappée de sept coureuses a longtemps tenu la distance face au peloton qui a finalement opéré un regroupement dans la montée de Karabieta, la dernière difficulté du jour à un peu moins de 20 km de l'arrivée. Un quintet s'est alors formé avec Demi Vollering, Juliette Labous, Paulien Rooijakkers, Marta Cavalli et Olivia Bari. Vollering, 25 ans, qui engrange une 9e victoire en carrière, possède désormais 22 secondes d'avance au général sur Rooijakkers. Demi Vollering a remporté la Flèche Brabançonne cette année. Cette première édition du Tour du Pays basque féminin, aussi appelé Itzulia Women, s'achèvera dimanche par un tronçon de 139,8 km à Donostia-San Sebastián. Ni Lotte Kopecky et ni d'autres Belges ne sont pas au départ. (Belga)