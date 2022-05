Serie A - Le partage de la Salernitana à Empoli condamne Venise à la descente en Serie B

La Salernitana (17e) a entretenu ses chances de maintien en faisant match nul à Empoli (1-1), samedi, un résultat qui condamne la lanterne rouge Venise à un retour express en Serie B après un an dans l'élite.

Venise, en déplacement samedi soir chez l'AS Rome lors de cette 37e et avant-dernière journée, compte désormais six points de retard sur le club de Salerne, premier non relégable, et ne peut plus lui repasser devant, car battu dans les confrontations directes. La Salernitana, à l'inverse, conserve ses chances de se maintenir avec ce septième match consécutif sans défaite (quatre victoires, trois nuls), un sursaut qui a permis au club de quitter la zone rouge. Avec un seul match restant à jouer, Salerne reste toutefois sous la menace des relégables Cagliari (18e à deux points) et Genoa (19e à trois points), qui comptent eux encore deux rencontres à disputer. (Belga)