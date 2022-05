WTA Rome - Ons Jabeur écarte Daria Kasatkina et rejoint Iga Swiatek en finale

Ons Jabeur affrontera Iga Swiatek en finale du tournoi WTA 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 2.527.250 dollars, après sa victoire contre Daria Kasatkina en demi-finale samedi en Italie.

Jabeur, 7e mondiale et tête de série N.9, s'est imposée en trois sets 6-4, 1-6, 7-5 face à la Russe, sous bannière neutre, Daria Kastakina, 23e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 55 minutes. Lauréate du tournoi WTA 1000 de Madrid dimanche dernier, la Tunisienne disputera sa troisième finale de la saison, la huitième de sa carrière sur le circuit. Elle tentera de remporter un 8e titre, le 2e cette saison après Madrid. En finale, Jabeur affrrontera la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, qui s'était imposée en deux sets 6-2, 6-1 contre la Bélarusse, sous bannière neutre, Aryna Sabalenka, 8e mondiale et tête de série N.3. plus tôt samedi. Swiatek, qui a enchaîné une 27e victoire de rang, pourrait remporter son 5e tournoi de suite dans la capitale italienne. (Belga)