24 Hours Series - Tom Boonen 6e des 12 Heures d'Hockenheim

Tom Boonen (Porsche 992 Cup) a terminé 6e ce dimanche des 12 Heures d'Hockenheim, et 2e de sa catégorie.Trois équipages entièrement belges ont pris part à la troisième édition des 12 Heures d'Hockenheim ce dimanche. Accompagné par Phillipe Wils et Sam Dejonghe, Tom Boonen s'en est le mieux sorti avec une 6e place du classement général, assortie d'une deuxième place en classe 992. Les deux autres équipages belges, Yannick, Bert et Ayrton Redant (Porsche 992 Cup) et Pieter Denys/Tim de Borle/Steven Dewulf (Ligier JS2R) ont été contraints à l'abandon. La course a été remportée par l'Audi R8 LMS de Michael Doppelmayer/Pierre Kaffer/Elia Erhart/Swen Herberger (Aut/All/All/All). (Belga)