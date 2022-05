Les Belges à l'étranger - L'AC Milan et Saelemaekers évitent le piège de l'Atalanta

L'AC Milan a aligné une cinquième victoire d'affilée dimanche face à l'Atalanta (2-0). Après 37 journées, les Rossoneri sont premiers avec 83 points, cinq d'avance sur l'Inter Milan, qui joue à Cagliari en soirée (20h45). L'Atalanta a été stoppée dans sa course à l'Europe (59e, 7e). Titulaire chez les vainqueurs, Alexis Saelemakers a été remplacé à la 55e.Malgré les percussions de Saelemakers, l'AC Milan n'a pas été dangereux en première période. Ce sont même les joueurs de Bergame, qui ont construit les plus belles actions et ont frôlé le but par Teun Koopmeiners (32e) et Luis Muriel (33e). À la reprise, l'Atalanta est encore passée près de l'ouverture du score sur un tir de Davide Zappacosta dévié par Davide Calabria et qui a fini d'un souffle au-dessus de la transversale (49e). Par contre, lancé par Junior Messias, Rafael Leao a porté l'AC Milan au commandement (56e, 1-0). Manifestement, les visiteurs n'étaient pas à la hauteur au moment de conclure. Alors que Duvan Zapata (62e, 73e) n'a pas cadré ses reprises, Theo Hernández a doublé l'avance des Milanisti après avoir effectué une chevauchée d'un rectangle à l'autre (76e, 2-0). (Belga)