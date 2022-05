Plus d'une quarantaine de pompiers mobilisés contre un incendie dans un bois de Stoumont

Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans un bois de Stoumont (province de Liège), indiquent les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau. Environ une cinquantaine de pompiers sont intervenus.Le feu s'est déclaré en fin de matinée dans un bois, difficile d'accès et très escarpé, de la commune de Stoumont. Sur place, 25 pompiers de Warche-Amblève-Lienne et 14 pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau. Un camion conçu pour les feux de forêts des pompiers de Liège et un des pompiers de la zone Hemeco sont aussi intervenus en renfort. La police fédérale s'est également rendue sur place avec un hélicoptère et une équipe drone. L'hélicoptère n'a pas été utilisé pour larguer de l'eau à cause du terrain feuillu, ont précisé les pompiers verviétois. Dimanche vers 19h00, le feu était maîtrisé, mais le travail restait encore conséquent. La cause de l'incendie n'est pas connue. (Belga)