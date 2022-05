Schreuder fait ses adieux au Club: "Mon plus beau succès en tant que coach principal"

Le passage d'Alfred Schreuder au stade Jan Breydel aura été court mais percutant. Arrivé pendant la trêve hivernale pour succéder à Philippe Clement, parti à l'AS Monaco, le Néerlandais part rejoindre son club de rêve, l'Ajax après avoir fêté le 18e titre des Blauw & Zwart.

"Ces quelques mois ont été éprouvants et stressants", a déclaré Schreuder après la victoire 1-3 à l'Antwerp. "Dès le premier jour, nous avons ressenti la pression de la victoire. C'était nécessaire, car nous avions sept points de retard et même douze à un certain moment. Nous devions donc gagner et les garçons ont montré une incroyable mentalité de gagneurs." "La confiance règne dans cette équipe, c'est pourquoi je suis heureux de partir de cette façon avec mon plus grand succès en tant qu'entraîneur principal", a conclu le technicien néerlandais. (Belga)