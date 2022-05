Trois individus interpellés après un vol à main armée à Dinant

Trois individus nés en 2000, 2003 et 2004 ont été interpellés samedi à Beez (Namur) au terme d'une course-poursuite entamée après un vol à main armée dans le magasin Proximus de Dinant.Les auteurs ont emporté près de 100 smartphones pour un préjudice total estimé à quelque 50.000 euros. Trois vendeurs et deux clients étaient présents dans le magasin au moment des faits. Après le vol, les individus ont pris la fuite à bord d'une voiture et ont rapidement été poursuivis par la police. Un important dispositif policier les attendait aussi à Beez, où ils ont pu être interpellés. Les trois hommes vont être présentés à un juge d'instruction. (Belga)