BNXT League - Louvain gagne après 2 prolongations contre Malines et arrache un 5e match en demi-finales

En s'imposant au forceps après deux prolongations face à Kangoeroes lundi, 95-86, Louvain Bears a arraché un cinquième match, décisif mercredi à Malines, en demi-finales du championnat belge de la BNXT League.

Les Malinois de Kristoff Michiels, coach de l'année, sont rejoints dans la série: 2 victoires partout. Le vainqueur rejoindra en finale Ostende qui a validé son ticket samedi face à Mons-Hainaut (3-0). A Louvain, Eddy Casteels devait se passer de Wouter Willems blessé au genou lors du match 3, mais aura l'occasion de prendre le large dans le troisième quart avec son Américain Solomon Young (31 pts -13 rbds). Louvain mènera de 8 points (46-38) sans cependant pouvoir se détacher. Kangoeroes, emmené par son capitaine Domien Loubry (29 pts), restait maître de ses nerfs et recollait à 55 partout pour prendre brièvement un léger avantage, mais manquait plusieurs fois l'occasion de faire le break. A 66-66 puis 80-80, le match se jouait lors d'une deuxième prolongation. Pourtant à court de rotations, Louvain prenait le dessus pour aller chercher un match N.5 mercredi à Malines, qui loupait le coche, avec notamment 18 points et six assists de Kevaughn Allen. Joshua Heath a ajouté 20 unités (et 6 assists). Heath, Cebasek, Allen, Boxus et Vanderhaegen étaient sortis pour cinq fautes côté louvaniste. Wen Mukubu, joueur de l'année, était en civil sur le banc malinois, deux semaines après sa sortie d'hôpital pour de sérieux ennuis de santé. Samedi, Ostende s'était qualifié pour sa 11e finale de suite. Les Côtiers ont remporté les dix précédentes et comptent 22 titres de champion. Le battu de ce duel entre Malines et Louvain sera reversé en playoffs transfrontaliers face à Alost pour tenter de rejoindre les quarts de finale du championnat belgo-néerlandais. Mons-Hainaut sera au même stade opposé à Feyenoord. (Belga)