Conflit nord-irlandais: Londres renonce à une "amnistie généralisée"

Le gouvernement britannique a renoncé à son projet d'abandonner toutes les poursuites judiciaires relatives au conflit nord-irlandais, pour réserver "l'immunité" à ceux qui coopéreront, a annoncé le Premier ministre Boris Johnson.

En juillet dernier, Londres avait présenté un projet controversé visant à mettre un terme à toutes les poursuites liées au conflit nord-irlandais, dénoncé de toutes parts comme une "amnistie". "Nous avons écouté beaucoup de gens ces derniers mois et réfléchi à ce que nous avons entendu", a déclaré Boris Johnson dans une tribune publiée par le Belfast Telegraph, avant une visite lundi dans la province destinée à tenter de débloquer la paralysie politique qui y règne sur fond de crise au sujet des dispositions post-Brexit. "Faire face au passé nécessitera toujours des décisions difficiles, mais il n'y aura pas d'amnistie généralisée", a annoncé Boris Johnson. "L'immunité ne sera possible que pour ceux qui coopèrent et des poursuites pourront être engagées pour ceux qui ne le feront pas". Le projet doit être présenté cette semaine au Parlement. Avant l'accord de paix conclu en 1998, le conflit opposant loyalistes, principalement protestants et partisans d'un maintien de la province sous la couronne britannique, et républicains, essentiellement catholiques et militant pour une réunification de l'île, a fait 3.500 morts. Lors de l'annonce du projet initial, concernant à la fois les soldats britanniques et les groupes paramilitaires, le ministre britannique de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, avait reconnu les difficultés mais fait valoir qu'il s'agissait de "la meilleure solution pour aider l'Irlande du Nord à avancer sur la voie de la réconciliation". La question avait été au cœur des commémorations du cinquantième anniversaire du Bloody Sunday, où 13 manifestants catholiques avaient été tués par des soldats britanniques le 30 janvier 1972. (Belga)