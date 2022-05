La Wallonie va déployer des assistants sociaux dans les maisons médicales

La Wallonie va déployer des assistants sociaux dans 45 de ses 101 maisons médicales, écrit Sudinfo dans son édition de lundi.

Le principe avancé par la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, est bien de pouvoir agir de manière préventive, pour éviter à la fois que des maladies lourdes se déclarent et que les personnes soient confrontées à un choix entre se loger et se soigner. Le constat est que quand des gens tombent malades, ils ont aussi un risque de tomber dans la pauvreté. "Dans le cadre du plan de relance, 45 maisons médicales auront au moins un mi-temps ou plus pour organiser cette prise en charge sociale", écrit le quotidien, citant la ministre. Le budget consacré pour cette mesure est de 1,6 million d'euros. (Belga)